La MassanaLa policia informa que aquest dilluns es va detenir a la Massana un noi de vint-i-dos anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.

L'arrest es va produir per ordre de la Batllia, ja que es tracta d'un cas judicialitzat. Per això mateix no s'ofereixen més detalls sobre el seu cas, de forma que no afecti el curs de la investigació.