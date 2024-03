Detingut un massatgista per tocaments de tipus sexuals a una pacient

Andorra la VellaUn massatgista ha estat detingut per la policia aquesta setmana acusat d’haver fet tocaments sense consentiment, segons han explicat fonts properes al cos. L’home hauria aprofitat la sessió que la víctima tenia contractada per propasar-se i fer tocaments de tipus sexuals. La dona va presentar una denúncia a la policia per aquests fets. Els agents li van prendre declaració i el van acabar arrestant en donar credibilitat al testimoni de la presumpta víctima.