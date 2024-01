Andorra la VellaLa policia informa que divendres passat a la tarda, un noi de divuit anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic per fer-se passar pel seu germà menor d'edat després que se'l controlés per furtar diversos articles d'alimentació en un supermercat d'Andorra la Vella.