Detingut per portar metamfetamina i 1,5 grams d'haixix

Andorra la VellaDimecres a les 02:22 hores, la policia d'Andorra va detenir un home no resident de 21 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. El sospitós va ser interceptat i posteriorment detingut per trobar-se en possessió de substàncies il·lícites.

Segons la informació proporcionada per les autoritats, l'home no resident va ser sorprès amb 0,6 grams de metamfetamina i 1,5 grams d'haixix a la seva possessió. Aquesta troballa va ser determinant per la seva detenció i acusació per un delicte relacionat amb drogues.

La policia d'Andorra continua treballant de manera ferma per combatre el tràfic i l'ús de substàncies il·lícites al país. Aquesta operació és un exemple més del seu compromís amb la seguretat i la protecció dels ciutadans i visitants d'Andorra.

L'home detingut serà posat a disposició judicial per respondre pels seus actes i enfrontar les conseqüències legals del seu presumpte delicte. La investigació continua per identificar possibles implicacions i còmplices en aquest cas.

Es recorda a la població la importància de la col·laboració ciutadana per mantenir la seguretat i la tranquil·litat al país, informant les autoritats sobre qualsevol activitat sospitosa relacionada amb drogues o altres delictes.