Detingut per portar un permís de residència belga falsificat

Andorra la VellaLa Policia ha informat que el passat divendres a les 11:30 es presenta a l’oficina d’immigració d’Escaldes-Engordany un home no resident de 26 anys, per tal d’efectuar uns tràmits i se li troba en la seva possessió un permís de residència belga falsificat, motiu pel qual se’l deté per un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.