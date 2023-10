Detingut per positiu en drogues i portar la cocaïna a sobre

Andorra la VellaLa policia informa que dijous a la tarda, un home de 27 anys i conductor d’una motocicleta, va ser detingut per positiu en drogues. Durant el control, també se li va trobar un embolcall amb 0,8 grams de cocaïna. Se’l va detenir, per tant, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i d’un delicte contra la salut pública.