Detingut per presentar documentació falsa a Immigració

Andorra la VellaFa uns dies la policia va arrestar un home, de 28 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu va presentar un certificat laboral fals al Servei d’Immigració per obtenir l’autorització de residència i treball. Després de constatar la infracció, va ser detingut.