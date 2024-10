Andorra la VellaLa policia va informar aquest dijous que un home no resident de 34 anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu va falsificar certificats d'experiència laboral per tal d'obtenir l'autorització de residència i treball.