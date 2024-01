Detingut per presentar papers falsos a Immigració

Andorra la VellaLa policia informa que dimecres a Escaldes-Engordany, prop de les 10 h del matí, es va detenir un home resident de vint-i-nou anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, per presentar un certificat d'experiència laboral fals a les oficines del Servei d'Immigració per a l'obtenció de l'autorització de residència i treball.