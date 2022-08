Detingut per retenir il·legalment una persona

EncampUn home resident de 34 anys va ser detingut a Encamp per un delicte contra la llibertat per ser sospitós d’haver retingut il·legalment una persona a casa seva contra la seva voluntat. La persona afectada va presentar una denúncia a la policia després que l’home l’hagués obligat a quedar-se en el seu domicili, encara que volia marxar. Segons el comunicat de la policia, els dos anteriorment havien tingut una relació d’amistat. L’home no va respectar la voluntat de l'altra persona “durant un curt període de temps” i posteriorment es va presentar la denúncia davant la policia que va derivar en la detenció.