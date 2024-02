Detingut per robar un cotxe, conduir-lo alcoholitzat i després agredir un bomber

Andorra la VellaDivendres al vespre, la Policia va detenir a Soldeu un home, de 34 anys i no resident, com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l'alcohol, contra la integritat física i moral per causar lesions, i contra el patrimoni per furtar un vehicle.

L'arrestat es va endur el cotxe, que estava estacionat a la CG2 entre Canillo i el Tarter, la mateixa tarda del divendres. Una estona més tard, una estació de servei de Soldeu va donar l'avís perquè l'home hauria arribat conduint fins a la benzinera i semblaria estar inconscient dins el vehicle. Quan l'ambulància de Bombers va arribar per atendre'l, l'home va sortir del cotxe intentant agredir els empleats de l'estació de servei i va causar lesions a un dels bombers quan va intervenir per evitar-ho. El detingut va donar positiu en la prova d'alcoholèmia amb una taxa d'1,41. Quan es va verificar la matrícula del cotxe, es va comprovar que es tractava del vehicle que havia estat sostret durant la tarda.