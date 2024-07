Detingut per treure's la polsera de control i incomplir l'arrest domiciliari

Andorra la VellaLa policia informa que ha detingut la matinada d’aquest dilluns un jove de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública després d’incomplir una pena d’arrest domiciliari i fugir dels agents. Havia aconseguit treure’s la polsera de control monitoritzat.

La policia el va localitzar circulant per la CG2 conduint una bicicleta en la qual també viatjava un altre jove. Tot i demanar-li que s’aturés en diverses ocasions, va fer cas omís als senyals dels agents accelerant la marxa. Es va iniciar llavors una persecució que va permetre finalment arrestar el noi, que s’hi va resistir.

El detingut, amb múltiples antecedents per delictes contra el patrimoni, també hauria furtat la bicicleta. A més, se l’ha sancionat per conduir la bici contra direcció, sense casc, sense llums, sense elements reflectors i per haver-se saltat un semàfor.