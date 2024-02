Detingut per violència de gènere davant els fills menors

Andorra la VellaLa Policia va arrestar dilluns un home de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la parella. L’hospital va activar el codi lila per violència de gènere i, posteriorment, es va efectuar la detenció. L’agressió s’hauria produït davant els fills menors del matrimoni.