Detinguts amb 900 paquets de tabac amagats a la furgoneta

Andorra la VellaLa Policia ha detingut, aquest cap de setmana, dos turistes de 58 i 64 anys com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic per haver alterat l’estructura d’un vehicle per al contraban de tabac. Se’ls va controlar dissabte a la tarda, abans que sortissin del país, a la frontera del riu Runer, on els agents van descobrir 900 paquets de tabac valorats en més de 3.500 euros que els dos arrestats havien amagat en dos falsos compartiments al sostre de la furgoneta amb la qual viatjaven. Ells mateixos van fabricar els compartiments, que estaven tancats i folrats i només es podien obrir amb un tornavís.