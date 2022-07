Detinguts dos amics turistes per esbatussar-se a l'hotel

Andorra la VellaLa policia va detenir la passada matinada dos turistes que estaven en un hotel de vacances a Andorra. Els dos amics es van discutir i va acabar pujant el to fins que es van barallar a cops de puny. Un d'ells es va desplaçar fins el despatx de policia per presentar una denúncia per agressió i amenaça de mort. Quan una patrulla es va desplaçar fins a l'hotel on es trobava l'altre van constatar que també tenia senyals d'haver estat agredit. Finalment, els dos van acabar detinguts. El que havia presentat la denúncia està acusat d'agressió, mentre que el segon té el mateix càrrec i, a més, se li imputen amenaces de mort.