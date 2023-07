Dos detinguts i cinc sancions per fer 'botellón'

Sant Julià de LòriaLa segona nit de la festa major de Sant Julià de Lòria s'ha saldat amb dues persones arrestades i set sancions administratives. Segons informen des del cos d'ordre, les detencions han estat, en primer lloc, per un delicte contra la funció públic en haver injuriat als agents i, en segon, per conduir sota els efectes de l'alcohol amb una taxa positiva superior a 0,80.

Al llarg de la nit de dissabte a diumenge, els funcionaris van imposar cinc multes per consumir alcohol a la via pública, amb les quals, des de l'inici de la festa major s'han sancionat una quinzena de persones. A més, també es van controlar dos ciutadans per orinar al carrer.