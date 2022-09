Detinguts per ferir una dona amb una pistola d'aire comprimit

La MassanaLa policia va detenir divendres passat dos joves, no residents de 18 i 19 anys, per haver ferit una dona amb una pistola d'aire comprimit. Segons indiquen des del cos d'ordre, els fets van tenir lloc divendres passat, quan els agents van ser requerits per la víctima en haver escoltat el que semblava un tret amb una arma d'aire comprimit i haver rebut l'impacte d'un cartutx metàl·lic al nas, que li va provocar una ferida sagnant.

Quan els efectius de la policia van arribar al lloc del succés, van dur a terme la respectiva enquesta que els va portar a determinar que els trets provenien d'una de les finestres d'una habitació d'hotel on van identificar els interessats i els van arrestar. L'actuació també va permetre decomissar dues pistoles d’aire comprimit amb les respectives càpsules de CO2, quatre llaunes de 500 balins de munició, una defensa elèctrica, una defensa extensible i dues navalles amb una fulla superior a la permesa.