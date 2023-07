Detingut a la Festa Major de Sant Julià per confrontar-se amb la Policia

Andorra la VellaLa Policia ha informat que durant els diversos controls de prevenció que la policia ha dut a terme aquest cap de setmana durant la festa major de Sant Julià de Lòria han permès detenir a tres persones. D'una banda, un home resident de 36 anys va ser detingut diumenge a les 4.45 hores per un delicte contra la funció pública. Segons detallen les autoritats, els agents van ser requerits per part del conductor de l'autobús de la línia de la festa major, ja que estava tenint problemes amb la quantitat de gent que volia accedir al vehicle. Un cop van arribar els efectius al lloc dels fets per mirar de ficar ordre, el detingut hauria presentat una actitud desafiant i agressiva envers els funcionaris.