Detinguts dos joves quan buscaven cocaïna en una cartera

Andorra la VellaEl dijous de la setmana passat dos homes de 21 i 23 anys van ser detinguts a les 1:55 h a la capital com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Uns agents de policia estaven patrullant per la capital, en les proximitats d’un local d’oci nocturn, i van observar a dos joves que es trobaven a la via pública manipulant l’interior d’un targeter on, en un escorcoll superficial efectuat pels agents, es van trobar un embolcall amb 0,9 grams de cocaïna. Per aquesta raó, els agents interventors van efectuar la detenció dels individus.