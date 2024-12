Detinguts pare i fill per barallar-se amb un cinturó de cuir

Andorra la VellaDurant la matinada de dimarts a Encamp, la Policia va detenir un pare i el seu fill, de 50 i 19 anys, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral després que el pare agredís primer el fill amb un cinturó de cuir que el noi li va acabar prenent per utilitzar-lo també contra el seu progenitor. Tot seguit, el fill va amenaçar el pare esgrimint un ganivet. Per aquest motiu, al noi de 19 anys també se’l va acusar d’un delicte contra la llibertat.