Detinguts en plena transacció d'haixix al carrer

Andorra la VellaLa policia ha informat aquest dijous de la detenció d'un jove de 20 anys i un de 27 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Segons expliquen des del cos d'ordre, les autoritats van intervenir quan van adonar-se que hi havia una transacció d'haixix. Concretament, el jove de 20 anys li venia 19,7 grams al de 27, que també portava 0,6 grams de cocaïna. Durant l’escorcoll, els agents van localitzar-li, amagats als pantalons, 6,3 grams més d’haixix al noi de 20 anys, possiblement preparats per a la venda. Per aquestes raons, van efectuar l'arrest dels individus.