Deu infraccions per consum d'alcohol al carrer a la festa major de Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa policia ha imposat una desena de sancions administratives per consumir alcohol al carrer la nit d'aquest divendres a dissabte a Sant Julià de Lòria. Segons informen des del cos, tot i que la primera jornada de la festa major de la parròquia, els agents han hagut d'intervenir per 'botellons' a la via pública. La passada nit també van arrestar una persona per possessió de drogues, concretament una petita quantitat de cocaïna.