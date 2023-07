Dona detinguda per robar un vehicle després de ser convidada a passar la nit

Andorra la VellaA les 8:00 hores del matí, un ciutadà alerta que li haurien sostret el vehicle que tenia estacionat en un aparcament privat d’Andorra la Vella. Posteriorment, vers les 17:00 hores, el mateix propietari ens informa que hauria retrobat el vehicle. De l’enquesta efectuada, es desprèn que la persona detinguda la nit anterior hauria conegut al denunciant, i vist que no tenia on passar la nit aquest li va oferir de dormir a l’interior del turisme, moment en el qual aquesta aprofita per sostreure’l. Pels fets exposats, els agents es desplacen fins al domicili de la interessada i es procedeix a la seva detenció.