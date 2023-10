Una dona mor per violència a la Pobla de Segur

Andorra la VellaEls Mossos d’Esquadra han detingut un home per la mort violenta d’una dona a la Pobla de Segur.

Tal com ha informat RadioSeu, la investigació va començar després que s’alertés la policia de la desaparició de la víctima, tot i que no hi havia denúncia. Els investigadors van establir com a hipòtesi principal que al darrera del cas hi hagués elements de criminalitat. Dies més tard, fruit de les investigacions, es van trobar les restes d’un cadàver amagades a la vista en una zona d’horts al nucli de Torallola, al municipi de Conca de Dalt, també al Pallars Jussà.

El cos encara no està del tot identificat i s’esperen els resultats de l’anàlisi forense. El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Pirineu Occidental i Alt Aran s’ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de la mort.