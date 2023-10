La dona que va mossegar i colpejar a l'home que l'agredia acaba absolta

Andorra la VellaUna parella es trobava en el seu domicili a Sa Calma benet alcohol quan la dona va començar a parlar de la seva exparella. El tema va derivar en una discussió. Com la situació s'estava tensant, la dona va decidir marxar a l'habitació per acabar amb l'enfrontament. L'home la va seguir a la cambra, li va donar una empenta i la va llençar contra el llit. L'home li va escopir a la cara. Ella li va donar un parell de bufetades per poder sortir de la situació. L'home la va agafar pel coll i per lliurar-se, ella li va mossegar el braç. L'home li va donar diferents cops de cap a la cara d'ella i la dona va donar un cop de puny a la cara de l'home. L'home va ser condemnat per l'agressió i la fiscalia demanava que també es condemnés la dona. El ministeri públic indicava que la dona havia begut alcohol.

La dona es va defensar indicant que "la nit dels fets va ser agredida verbalment i físicament per la que en aquell moment era la seva parella. L'actitud va ser des del principi de protecció i defensa pròpia davant les agressions violentes, tant verbals com físiques de la seva parella aquella nit. Totes les seves accions van ser per defensar-se i desfer-se del seu agressor, pel que no se la pot considerar autora del delicte menor de maltractament en l'àmbit domèstic".

El Tribunal de Corts ha establert que "és evident que es dona la causa de justificació pròpia de la legítima defensa, la qual, en el cas examinat, ha d'operar com a completa. El fet de que la dona procedís a donar algun cop i mossegués l'agressor va ser en tot moment per repel·lir les agressions patides i evitar així que laseguís pegant".