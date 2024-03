Dues empreses competeixen per guanyar l'adjudicació del transport sanitari

Andorra la VellaDues empreses han mostrat el seu interès participar en el concurs públic per licitar el servei d'ambulàncies no medicalitzades. L'actual concessionària està treballant en una proposta per al concurs, mentre que una altra empresa, dedicada als serveis sociosanitaris, també està interessada. Això passa exactament després que els sindicats van titllar el concurs del SAAS per al transport no medicalitzat de presa de pèl.

Segons RTVA, l'augment de 500.000 euros en el pressupost es considera insuficient per cobrir les despeses del nou conveni col·lectiu. S'espera un augment en la plantilla amb 7 noves contractacions. En definitiva, la renúncia de la concessionària actual es va deure a les millores salarials del nou conveni, la qual cosa va portar el Govern a convocar un nou concurs de forma urgent.