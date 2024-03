Una empresa ha d'indemnitzar amb 4.459,42 euros a una empleada per pagar la nòmina tard

Andorra la VellaTant la Batllia com el Tribunal Superior han condemnat una empresa a abonar 4.459,42 euros bruts en concepte d’indemnització a una empleada que va plegar voluntàriament al·legant que sovint li pagaven el sou amb uns dies de retard. L’empresa s’oposava i fins i tot demanava que la dona fos condemnada a pagar 2.500 euros per les despeses causades per utilitzar la via judicial.

L’empresa va reconèixer que pagava amb retard d’uns dies sempre la nòmina mensual. Concretament: 1 dia (3 cops), 2 dies (2 cops); 3 dies (3 cops), 4 dies (8 cops), 5 dies (2 cops), 6 dies (3 cops), 7 dies (1 cop) i 9 dies (1 cop). Però no considerava aquest fet motiu suficient per plegar de forma voluntària i demanar una indemnització. La dona, abans de plegar, ja s’hauria queixat com a mínim un dia per aquesta situació.

El Tribunal Superior ha ratificat que l’empleada tenia motiu justificat per plegar i demanar una indemnització. La sentència recull que l’empresa té l’obligació de pagar la nòmina dins del termini establert. I només la concurrència d’un supòsit de força major seria de naturalesa a justificar el retard de l’empresari en el compliment de l’obligació descrita. En el present supòsit, però cap prova la societat defenent ha proveït amb aquesta finalitat.