Un empresari es va quedar 3.200 euros de la cotització de dos anys d'un empleat

Andorra la VellaUn empresari del món de la construcció ha estat condemnat a un any de presó condicional com a responsable d’un delicte d’apropiació indeguda per haver-se quedat més de tres mil euros que va retenir a un treballador en concepte de cotització a la CASS. L’empresa era també del pare de l’empresari a parts iguals, però aquest ja estava malalt i acabaria morint abans que l’afer arribés a la justícia.

L’empresari va retenir el 5,5% a l’empleat durant dos anys per valor de 3.125 euros, però en comptes d’entregar-los a la CASS se’ls va quedar. La parapública va anul·lar tots els punts del treballador durant aquests dos anys. L’empresari va al·legar que se’ls havia quedat perquè l’empresa tenia greus problemes econòmics. Dos anys després dels fets va quedar en cessació de pagaments.