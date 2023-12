Enxampat a un centre comercial de Sant Julià robant mercaderia per valor de 12.000 euros

Sant Julià de LòriaAquest dimarts, la Policia va ser requerida vers les 14 hores per agents de seguretat d’un conegut centre comercial de la vila de Sant Julià de Lòria, els quals van controlar dos homes no residents al Principat amb una bossa de mà preparada per a cometre furts de mercaderia.

Identificats els dos interessats, es va comprovar com un d’ells tenia una ordre de recerca policial activa al haver estat identificat com autor de diverses sostraccions comeses durant l’any passat, així com durant el 2023 en diferents comerços d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Entre la mercaderia que va sostreure hi havia una bossa de mà d’una marca de prestigi, cinc telèfons mòbils d’alta gama, una consola de videojocs i un ordinador portàtil. El valor total de la mercaderia sostreta assoleix gairebé els 12.000 euros.

L’interessat, de 35 anys i que residiria a Espanya, té nombrosos antecedents tant en aquest país com en altres països europeus per fets similars.

De l’enquesta efectuada, s’ha comprovat que solia actuar acompanyat d’altres persones no residents, tots amb nombrosos antecedents, pernocta en diferents ocasions en diversos hotels del Principat.

Per tot l’esmentat anteriorment, l’interessat va ser detingut per un presumpte delicte contra el patrimoni. A l’endemà, va passar a disposició judicial i posteriorment va ser ingressat al Centre Penitenciari.

En els darrers temps, un grup de l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal ha potenciat les investigacions per furts de mercaderia, s’ha creat una bona comunicació amb els comerciants dels diversos establiments comercials, així com un treball conjunt entre diferents unitats del Cos de Policia, que dona el seu fruit i s’aconsegueix identificar i detenir varis lladres professionals que sovint venen al Principat a cometre furts en comerços del país, sobre tot tabac, perfums, roba i productes d'electrònica.