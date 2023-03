Enxampat amb MDMA, èxtasi líquid i bolets al·lucinògens mentre intentava entrar a Andorra

Andorra la VellaLa policia ha informat aquest dilluns que durant el cap de setmana es va efectuar la detenció d'un individu no resident de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Segons expliquen, l'arrest va tenir lloc a la frontera del riu Runer. Agents de la policia van controlar-lo i realitzar el pertinent escorcoll en el qual se li va trobar 1,8 grams de MDMA, una petita quantitat d'èxtasi líquid i bolets al·lucinògens. Per aquesta raó, la policia el va detenir.