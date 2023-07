Enxampat un motorista andorrà a 187 quilòmetres per hora a la C-14

Andorra la VellaEls mossos d'esquadra han denunciat penalment un home andorrà de 49 anys per conduir la seva motocicleta a una velocitat de 187 quilòmetres per hora a la C-14, al terme municipal d'Oliola (Noguera). Els fets van tenir lloc a les 10 hores d'aquest dissabte durant un control preventiu de velocitat que s'havia muntat al quilòmetre 121 d'aquesta via. Cal recordar que aquest tram està limitat a 90 quilòmetres per hora.

Segons relaten les autoritats, inicialment no es va aconseguir aturar la motocicleta, però es va informar de la incidència als efectius de la regió policial de l'Alt Pirineu i Aran. Posteriorment, una dotació de trànsit del Pirineu va aconseguir aturar-la a la carretera N-260, a la Seu d’Urgell. Al conductor se l'ha denunciat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible.

El denunciat haurà de presentar-se quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.