Enxampats amb prop de 5.000 paquets de tabac de contraban

Andorra la VellaAquest dilluns la Policia va detenir dos turistes de 27 i 35 anys com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Se’ls va aturar en un control de circulació a la CG2, a l’altura de la rotonda de Soldeu. En el vehicle en què viatjaven, amb matrícula francesa, duien una gran quantitat de tabac, tant a la part posterior del cotxe com en el maleter. En total, se’ls van comissar 4.995 paquets amb un valor superior als 19.500 euros.