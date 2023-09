Els enxampen amb 1.800 paquets de tabac en un aparcament d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLa policia informa que dimarts a les 14:20 hores a Escaldes-Engordany es deté dos homes -no residents- de 29 i 31 anys per contraban de tabac. Els interessats van ser controlats en un aparcament d’Escaldes-Engordany per efectius del servei de la Duana Andorrana. Els interessats es trobaven a l’interior d’un turisme matrícula francesa, i se’ls va trobar en possessió de 1800 paquets de tabac ros.