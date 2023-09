Enxampen un conductor quadruplicant la taxa d'alcohol

Andorra la VellaAquest dilluns la policia va informar que durant el cap de setmana es van detenir deu persones per donar positiu en la prova d'alcoholèmia i a una persona per positiu a la prova de tòxics. Quant a les proves d'alcohol, els resultats van ser taxes d'entre 0,93 grams per litre de sang i 3,21. És a dir, la persona amb el resultat més alt va quadruplicar el límit penal permès per conduir, que se situa en 0,80 g/l.