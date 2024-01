Enxampen conduint borratxo un traficant de drogues alliberat provisionalment

Andorra la VellaUn home va ser condemnat per tràfic de cocaïna, MDMA (Metilen-Dioxi-Metanfetamina) èxtasi i LSD, així com de cànnabis. Se'l va acabar condemnant a divuit mesos dels quals ferms es van equiparar als 267 que havia estat en presó provisional en espera de judici. Podia estar en llibertat si seguia un tractament contra la drogodependència a la Unitat de Conductes Addictives i a justificar ocupació laboral regular durant un període de tres anys.

Però sis mesos després que el deixessin en llibertat el van enxampar conduint begut a nivell penal. I, a més, va acabar enfrontant-se a la policia i cometent un delicte menor de desobediència greu a l’autoritat administrativa, incomplint, per tant, la condició de no tornar a delinquir.

El Tribunal Superior considera que l'home ha desaprofitat les nombroses oportunitats que els tribunals li han donat per aconseguir la seva reinserció social. No es vol, però que entri a la presó per complir la pena de forma íntegra així que se li fixen sis mesos en règim de semillibertat.