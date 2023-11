Enxampen el copilot del conductor fugat a Encamp

Andorra la VellaLa policia informa que durant el cap de setmana s'ha detingut a Andorra la Vella el jove que el passat 9 d’octubre acompanyava el conductor que va ser detingut per saltar-se un control policial fugint a tota velocitat.

El noi, de 24 anys, va ser arrestat a primera hora del matí de dissabte arran d’un conflicte en un autobús de línia regular. Li constava una ordre de detenció de la Batllia que havia arribat a la Policia el dia abans. Se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la salut pública, la seguretat col·lectiva i la funció pública per la possible relació amb els fets que van tenir lloc el dia 9 i que van fer sospitar la Policia que la fugida estaria relacionada amb un tema de drogues. Quan el conductor va fugir del control, no viatjava sol. L’acompanyava el jove que ha estat detingut aquest dissabte i que també té diversos antecedents per possessió de drogues.