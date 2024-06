Andorra la VellaLa policia informa que, durant els darrers dies, ha detingut una dona de trenta-dos anys i un home de 43, ambdós no residents, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d'experiència laboral per tal d'obtenir el permís de residència i treball.