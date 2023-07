Enxampen una dona dins del maleter d'un cotxe que volia accedir a Andorra

Andorra la VellaLa Policia va detenir el passat dijous a la frontera del riu Runer un home de 26 anys per conduir amb el permís retirat i, divendres, una dona, de 37 anys i no resident, per desobeir una ordre d’expulsió i entrar al país.

L’arrest es va produir durant un control rutinari a un vehicle en el qual, a primera vista, hi viatjaven dues persones. Quan els agents van veure als seients del darrere les pertinences d’una tercera, van descobrir que la dona es trobava amagada al maleter del cotxe.