Enxampen dos homes amb 13.000 euros en tabac de contraban

Andorra la VellaLa Policia va detenir dilluns a la nit dos homes de 28 i 37 anys, no residents, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac.

Agents del grup d’Antifrau van observar un vehicle sospitós amb matrícula francesa a la zona de la Vall d’Incles i el van seguir fins que el conductor va arribar al Pas de la Casa, on es va trobar amb dos homes més, que viatjaven en un altre cotxe, també amb matrícula francesa. Durant la vigilància, la Policia va constatar com entraven en un edifici i una hora més tard dos d’ells en sortien amb dos fardells de grans dimensions. Quan els van controlar, van llençar els fardells i van intentar fugir. Els agents van interceptar un d’ells i van localitzar el tercer a l’edifici on havien emmagatzemat el tabac de contraban. En total, 3.580 paquets i 6 kg de tabac de picadura valorats en 13.561 euros.