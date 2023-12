Escaldes no indemnitzarà els ferits per una gran roca a la carretera d'Engolasters

Escaldes-EngordanyUna roca d'1,3 metres cúbics es va desprendre de la muntanya i va impactar en el capot d'un vehicle que conduïa una dona i on un home anava de copilot. L'impacte va provocar danys importants al vehicle i ferides als dos ocupants. La dona va demandar al comú d'Escaldes-Engordany, responsable del manteniment i a gestió de la carretera, per 'manca de servei' i no tenir proteccions per evitar que els despreniments afectin els vehicles que hi circulen.

La fona reclamava que la zona estava cartografiada amb perillositat mitjana d'esllavissament superficial, amb informes d'antics despreniments recull i el Comú ha de respondre dels danys per la manca de servei. En primera instància la Batllia va donar la raó a la dona, però el comú d'Escaldes va recórrer.

El comú defensava que la zona on es va produir el sinistre no està catalogada ni afectada per risc natural geològic per caiguda de blocs rocosos. No es pot comparar un petit despreniment de pedres amb el que representa la caiguda d'un bloc rocós. El sinistre farà que es modifiqui el mapa de risc de caiguda de blocs rocosos a l'efecte d'incloure aquella zona com d'un cert risc per caiguda de blocs, i que l'Administració prengui mesures per evitar la caiguda de nous blocs rocosos. Però no hi ha manca de servei perquè si es desconeixia l'existència del risc abans de l'accident com es podia actuar.

La sentència del Tribunal Superior estableix que la clau és determinar "si l'Administració coneixia l'existència del risc i no el va evitar. Així, si bé és cert que la zona sí que estava cartografiada amb perillositat mitjana d'esllavissament superficial que pot afectar la CS200, no és comparable el risc per caiguda de blocs rocosos -que ha de venir recollit al mapa de risc que delimita les zones on hi ha aquest risc-, amb el d'esllavissades superficials".

S'indica que "en definitiva, no s'ha produït una manca de servei, compte tingut que el risc per caigudes de blocs rocosos no era conegut abans del sinistre. És cert que l'informe (derivat d'aquest accident) hauria de comportar que es modifiqués el mapa de risc de caiguda de blocs rocosos als efectes d'incloure aquella zona com d'un cert risc per aquesta eventualitat, i que l'Administració prengui mesures per evitar la caiguda de nous blocs. A més, un cop ja produït l'accident que van patir els agents, i mentre aquell mapa no es modifiqui, si es produeix un nou accident per caiguda de blocs rocosos, el Comú no podrà ja al·legar que desconeixia el risc, però l'Administració no pot actuar si no coneix prèviament l'existència del risc. I aquest coneixement no es tenia abans de l'accident patit".