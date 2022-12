Escup a la cara l'exdona i l'agredeix quan estava entregant a la filla

Andorra la VellaUna parella que s’havia separat tenien fixat el calendari de visites en el qual el pare recollia i posteriorment entregava la filla, de dos anys, a la mare. En una d’aquestes trobades es va produir una discussió en l’entrada de l’edifici on viu la dona. La mare ja tenia la filla en braços i el conflicte va anar pujant d’intensitat. L’home va agafar la dona pels canells, li va escopir a la cara, la va agafar pel coll i la va empentar contra la porta d’entrada de l’edifici. Posteriorment, va marxar del lloc.

L’home nega l’agressió. La dona va declarar, tal com recull la sentència “de manera sincera i sense cap ànim de ressentiment, com van ocórrer els fets, detallant l’agressió per ella soferta, tot posant de relleu però, que era la primera vegada que el processat actuava de tal forma, atribuint la situació als nervis que comportava la separació, insistint en que es tractà d’un fet puntual i renunciant a res reclamar.”

Les manifestacions de l’exdona van ser corroborades per l’informe d’atenció a urgències i subsegüent informe del Servei de medicina legal i Forense, que constaten l’existència de lesions perfectament compatibles amb la forma d’agressió per ella descrita.

Un dels elements clau de l’afer es troba en què la dona no va anar a Urgències fins el dia posterior a l’agressió. L’explicació és que la dona va presentar-se davant la policia per fer la denúncia el mateix dia dels fets. Els agents que la van atendre li van recomanar que abans de presentar-la anés al servei d’Urgències per ser visitada. La dona va explicar que “no va poder ser atesa immediatament i que, després d’esperar dues hores, i trobant-se en tot moment amb la seva filla menor que no parava de plorar, decidí marxar, per tornar-hi l’endemà, no essent el lapse de temps transcorregut entre l’agressió i la constatació mèdica de les lesions, suficient per desvirtuar els fets i el nexe de causalitat entre l’agressió efectuada pel processat i les lesions sofertes”.

L’home ha estat condemnat a un any de presó condicional per un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic davant d’una menor.