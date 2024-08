Sant Julià de LòriaUna esllavissada provocada per les plujes d’aquest divendres a la tarda ha obligat al comú de Sant Julià a tancar l’Epai del Benestar. Així ho ha informat la corporació a través de les xarxes socials, on també s’indicava que el motiu d’haver restringit l’espai és per raons de seguretat.