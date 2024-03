Una esllavissada de terra a Bixessarri obliga a desallotjar dues famílies

Andorra la VellaUna esllavissada de terra va tenir lloc ahir a la nit en una parcel·la de Bixessarri, a Sant Julià de Lòria, on s'estaven iniciant unes obres. L'esllavissada va obligar a desallotjar dues famílies que vivien en un terreny adjacent per precaució.

Aquest matí, els cònsols de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, s'han desplaçat al lloc dels fets per avaluar la situació. Tècnics especialistes en geotècnia i geologia també s'han desplaçat a la zona per determinar el grau d'afectació i les mesures a emprendre per a garantir la seguretat.

En aquests moments, s'està treballant per a retirar els materials caiguts i estabilitzar el talús. No s'ha informat de danys personals, però sí que s'han produït danys materials en els habitatges de les dues famílies desallotjades.

El comú de Sant Julià de Lòria ha habilitat un allotjament temporal per a les famílies afectades i està treballant per a trobar una solució residencial permanent.