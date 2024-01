Una esquiadora resulta greument ferida a l'Aran a causa d'una allau

Andorra la VellaUna esquiadora de muntanya ha resultat ferida de gravetat a la Val d'Aran, després que l'hagi arrossegat una allau. Segons han confirmat aquest dimecres els Pompièrs d'Aran, consultats per Ràdio Seu, la dona ha patit un politraumatisme.

Els fets van tenir lloc dilluns a les 2 del migdia, mentre l'aficionada practicava esquí de muntanya amb un grup d’amics a Tredòs, al terme municipal de Naut Aran. Concretament, estava a la zona del cim del Malh Blanc, que actualment rep el sobrenom popular de 'Magic Mountain'. Van ser els seus companys els que van avisar els serveis d'emergències. Al lloc s'hi van apropar, amb helicòpter, quatre membres de l'equip de rescat dels Pompièrs d'Aran.

Després de localitzar la víctima i fer-li una primera atenció, la jove va ser evacuada fins a l'heliport de Vielha, on l’esperava una ambulància per portar-la a l'hospital de la capital aranesa. La dona va haver de ser operada tot seguit a causa del politraumatisme que se li va notificar, tot i que a hores d'ara està fora de perill segons les darreres informacions.

Aquest ha estat el primer accident per allaus que hi ha hagut aquest hivern a l'Alt Pirineu i Aran. Segons el butlletí que actualitza cada dia l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a data d'avui el perill a la zona on hi ha hagut el despreniment, l'Aran-Franja Nord Pallaresa, és de nivell 3 sobre 5 (marcat). Als vessants de Ribagorçana-Vall Fosca, de la Pallaresa i del Perafita-Puigpedrós (nord de l'Alt Urgell i Cerdanya), és entre feble i moderat (nivells 1 i 2). I al Cadí-Moixeró, Prepirineu i Ter-Freser, de moment és inexistent, per l'escassetat de neu a les muntanyes.

Reobert el port de la Bonaigua

Precisament a causa del risc d'allaus, aquest començament de setmana el port de la Bonaigua (C-28) ha estat tancat en un tram de 12 quilòmetres. Tot i això, el Servei Català de Trànsit informa que aquest dimecres ja s'ha reobert la via, en aquesta zona dels municipis d'Alt Àneu i Naut Aran, i que tampoc no hi cal l'ús de cadenes. Una situació, però, que podria tornar a canviar en poques hores per la previsió de noves nevades, entre avui i demà dijous.