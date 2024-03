La Federació Andorrana de Rugbi podria dimitir en cas de no tornar a l'Estadi Nacional a l'estiu

Andorra la VellaLa Federació Andorrana de Rugbi considera plantejar la seva dimissió si aquest estiu no es pot utilitzar l’Estadi Nacional. Tant el vicepresident Albert Calvó com el tresorer David Ferré han expressat la preocupació, a ‘Avui Serà un Bon Dia’ d’RTVA, pel període entre l’estiu i desembre, quan s’havia acordat jugar a l’Estadi Nacional amb el FC Andorra.

“La Federació espanyola de futbol va dir que en dos anys aquest camp d’aquí no servia per jugar a futbol més, això està escrit”, va afirmar Ferré. A més es va ironitzar amb la possibilitat del projecte a la Borda Mateu “Em sembla que planten tabac la setmana que ve allà, sí… el camp està llaurat plantaren tabac, així que plantaren tabac, a més que es poden fer ‘cates’ també podria ser, però jo crec que hi plantaren tabac allà” va ironitzar Ferré.

Calvó destaca la importància de l’espai per al creixement del rugbi a Andorra, especialment amb l’ascens previst del VPC a la segona divisió espanyola. A més, assenyalen la necessitat de l’estadi per als partits internacionals també de la selecció andorrana. Enfront de les crítiques de la cònsol major d’Encamp, la FAR argumenta que el desacord ve provocat pel fet que s’havia d’haver construït un estadi a Encamp i ara proposen la compartició de l’Estadi Nacional amb gespa sintètica com a solució.