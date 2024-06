Ferida en un accident a Andorra la Vella

Andorra la VellaAhir a la nit es va produir un accident a la rotonda de Prat Salit, situada a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. En aquest incident, un turisme amb matrícula andorrana va col·lidir amb un altre vehicle, també amb placa andorrana.

La conductora d’un dels vehicles, una dona de 32 anys, va resultar ferida a causa de la col·lisió i va ser traslladada a l’hospital per rebre atenció mèdica. La Policia està investigant les circumstàncies de l’accident per determinar-ne les causes.