Ferida arran ser atropellada a la Massana

Andorra la VellaA les 08:49 hores, la policia d’Andorra ha estat alertada d’un atropellament a l’avinguda Sant Antoni, a La Massana. Un turisme amb matrícula del Principat ha estat implicat en l’incident, que ha deixat com a conseqüència una vianant ferida.

La víctima, una dona resident de 50 anys, ha estat traslladada a un centre mèdic per rebre atenció. Les autoritats locals estan investigant les circumstàncies de l’accident per determinar les causes que van portar a l’atropellament.