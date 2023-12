Dos ferits greus després que una conductora intentés un gir de 180 graus en una contínua

Andorra la VellaUn Ford Focus circulava des d'Erts cap a Pal, en una zona amb dos carrils de pujada i dos de baixada, amb quatre motos al darrere. La conductora es va adonar que s'havia equivocat de ruta i va decidir fer un gir brusc per canviar de direcció. Just en aquell moment, dues de les motos estaven avançant el cotxe. Es va travessar per anar cap als carrils descendents i canviar de direcció encara que la línia del mig era contínua. La maniobra va provocar l'impacte de les motos que estaven avançant. El pilot d'una de les motos i el pilot i la copilot de l'altra van patir ferides. Els dos ocupants de la moto que era més propera al cotxe van patir les pitjors conseqüències.

El pilot va ser diagnosticat d'una contusió a la paret toràcica esquerra, tenosinovitis de mà i canell i edema ossi amb esquinç del lligament. L’estabilització d’aquestes lesions van suposar 226 dies, però en persistir el dolor, la incapacitat laboral s’allargà, per un total de 455 dies. La copilot va sortir pitjor parada. Fractura de pelvis, lesió del làbrum amb impacte acetabular, síndrome cervical-toràcica i diverses fractures parcials dentals. Aquestes lesions requeriren per a la seva curació de tractament quirúrgic, rehabilitador, farmacoteràpia, infiltracions i tractament odontològic.

La fiscalia va acusar el conductor del cotxe de tres delictes menors de lesions per imprudència greu, "atès que efectuà la maniobra en un indret on no es podia girar". Demanava una pena de 4 mesos d’arrest nocturn condicional, i 18 mesos de privació del permís de conduir. La defensa de la conductora considerava que encara que la maniobra no va ser reglamentària, la culpa era de les motos per no mantenir la distància de seguretat respecte al cotxe.

La conductora va ser condemnada a dos mesos de presó condicional, un any de suspensió del permís i 170.000 euros en indemnitzacions. Es divideixen en 80.000 per a la CASS per les despeses mèdiques dels ferits, 30.000 d'indemnització pel pilot de la moto i 60.000 per a la copilot.