Fins a quatre casos de violència domèstica han estat atesos pel raonador del ciutadà

Andorra la VellaL'oficina del Raonador del Ciutadà ha atès quatre demandes per violència domèstica durant el primer semestre de mandat de Xavier Cañada. Totes les persones van ser majors d'edat i es van dirigir a la institució perquè no sabien on adreçar-se.

"Aquestes quatre persones no sabien on dirigir-se i van venir aquí a demanar ajuda. Evidentment, nosaltres les vam derivar, inclòs, algunes les vam acompanyar físicament al servei de la dona", explica l'actual raonador del ciutadà, Xavier Cañada. Segons l''ombudsman', un cop les dones van ser derivades "les van atendre", però no sap "com han acabat" els casos.

Cañada també relata que mitjançant els seminaris sobre abusos sexuals que va organitzar l'entitat i altres col·lectius, ha pogut constatar que hi ha hagut un retorn. "Nosaltres teníem constància que arran del seminari i altres accions que s'havien fet a la Radio i Televisió d'Andorra, hi havia joves que s'havien interessat o fins i tot havien denunciat casos d'abusos. No sabem quants ni de quin abast, però el retorn que ens havia arribat era això", afirma el raonador.

El seminari es va celebrar el mes de maig i tenia com a objectiu sensibilitzar sobre la importància, l'abast de la qüestió i el tractament més adequat que en poden fer els mitjans de comunicació, promocionant les millors pràctiques entre tots els professionals que hi intervenen. A més dels periodistes i caps de comunicació, també anava dirigit a psicòlegs, psiquiatres, policies, advocats, batlles i magistrats.