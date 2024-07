Fiscalia impulsa un ordre d'arrest a una dona per presumpta estafa

Andorra la VellaLa Policia ha confirmat l'arrest ahir d'una dona acusada d'estafa per diverses persones. La Fiscalia ha detectat nombroses denúncies de persones afectades pel servei d'aquesta dona al país, a qui acusen d'estafadora. Actualment, l'afer es troba judicialitzat, i per això la Policia no ha pogut entrar en detalls de quina és la presumpta estafa d'aquesta dona.